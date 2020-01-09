Başkan Atabay'dan yeni işletmelere ziyaret - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ilçede yeni faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.



Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ilçede yeni faaliyet gösteren işletmelere ziyaretlerini sürdürüyor. Didim'de yeni faaliyete giren işletmelere hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Başkan Atabay'a Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, E.Öznur Gündoğdu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar eşlik etti.



İşletme Sahipleri Başkan Atabay'ın kendilerini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.



Ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Faaliyete giren yeni işletmelerimize destek olmak amacıyla hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirdik, Daha önce olduğu gibi, her zaman halkın içinde olarak talep ve önerileri bizzat dinliyorum. Hep birlikte kentimize en etkili ve hızlı şekilde hizmet vereceğiz" dedi. - AYDIN