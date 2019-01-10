Başkan Atabay, Didimli Gazetecileri Ağırladı

Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına bir araya geldi.

Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına bir araya geldi.



Başkan Atabay, Didim'deki gazetecilerin nezdinde tüm basın çalışanlarının gününü kutlayarak "Gazetecilik meslek ve etik kurallarına uygun yapmaya gayret eden arkadaşlarımız var. İlkeli, dürüst ve gerçek yapan arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum; biz her zaman sizlerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz fakat mesleğin kurallarını farklı amaçlara yönelik kullanmak isteyenlere de dışarıdan farklı gözlerle bakılıyor. Didimlileri düzgün ve doğru bilgilendirmek çok önemli; algı yöntemiyle bunu yapanlara karşı sizlere de büyük görevler düşüyor. Çok daha dikkatli olunması ve yanlış algılamalara yanlış yerlere götürecek durumlardan kaçınılması lazım" dedi.



Başkan Atabay, Didimli basın mensuplarına yeni dönem için de güzel bir çalışma müjdesi de vererek; "Önümüzde yerel seçimler var ve biz bu seçimleri kazanacağız. Kazandıktan sonra ilk işimiz belediye hizmet binamızı daha güzel ve kullanışlı hale getireceğiz. Bunu yaparken de basın mensubu arkadaşlarımız için de bir yer ayarlamayı düşünüyoruz. Belki de Türkiye'de bunu yapan ilk belediye olacağız ve sizler her zaman burayı rahatça kullanabileceksiniz" diye konuştu. - AYDIN

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