Başkan Atabay, gazetecilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Atabay, gazetecilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Başkan Atabay, gazetecilerle kahvaltıda buluştu

6 saat önce

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla, Didim'de görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Atabay, gazetecilerle kahvaltıda buluştu, System.String[]

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla, Didim'de görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.


Didim Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, E.Öznur Gündoğdu Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar, ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.


Tüm Gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tek tek kutlayan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, mesleğini layıkıyla yapan, Objektif, tarafsız tüm basın mensubu arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.


Kahvaltının sonunda Başkan Atabay, basın mensuplarına Didim Belediyesi tarafından hazırlanan hediye çantası takdim etti. - AYDIN

Gazeteciler Günü, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
20:43 Galatasaray, Sekidika için imza töreni düzenledi - Son Dakika
20:41 Markette silahlı gasp yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:41 İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
20:40 Hafter milislerinin Sirte kentindeki saldırısında iki sağlık görevlisi öldü - Son Dakika
20:38 Katledilen orman alanına, limon ağaçları dikilmiş - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:48:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Atabay, gazetecilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]