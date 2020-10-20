Başkan Atabay, "İlçemizin çehresini güzelleştireceğiz" - Son Dakika

Başkan Atabay, "İlçemizin çehresini güzelleştireceğiz"

20.10.2020 09:19
Başkan Atabay,

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı bir kentte yaşamalarını sağlamak ve parkları, yeşil alanları ile ilçeyi daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yoğun bir tempoda faaliyetlerini sürdüren belediye ekipleri, kentin her noktasında çim ekimi, kesimi ve temizliği, yüksek budama, yerden budama, sulama hattı tamiri ve kurulumu çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Akbük yolu üzerinde ve Altınkum Mahallesi'nde çim kesimi ve temizliği, 15 Temmuz Parkı ve Ozan Parkta çevre düzenleme ve çim ekimi, Efeler Mahallesinde yüksek budama ve belediye kavşağında sulama hattı kurulumu gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, kentin çehresini güzelleştirecek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kentimizin genelinde çim kesimi, budama ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belirlenen rutin program çerçevesinde faaliyetlerimiz sürecektir" dedi. - AYDIN

Başkan Atabay, İlçemizin çehresini güzelleştireceğiz
Başkan Atabay, İlçemizin çehresini güzelleştireceğiz
Başkan Atabay, İlçemizin çehresini güzelleştireceğiz
Başkan Atabay, İlçemizin çehresini güzelleştireceğiz

Didim Belediyesi, Estetik, Didim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atabay, 'İlçemizin çehresini güzelleştireceğiz' - Son Dakika

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