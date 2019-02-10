Son Dakika Haberleri: Başkan Atabay'ın Anne Acısı

Başkan Atabay'ın Anne Acısı

1 saat önce

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın annesi vefat etti.

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Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın annesi vefat etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın annesi Sebahat Atabay (85) bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başkan Atabay'ın annesi uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Acı haberi alan Atabay ve ailesi İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Sebahat Atabay'ın cenazesinin İstanbul'da defnedilecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:22 Kaynak: İHA

İstanbul, Sabah, Anne, Didim, Güncel
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