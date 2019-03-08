Başkan Atabay Kadın Personelini Unutmadı

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 8 Mart Dünya Kadınlar Gnü dolayısıyla belediye bünyesinde çalışan bayan personelleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 8 Mart Dünya Kadınlar Gnü dolayısıyla belediye bünyesinde çalışan bayan personelleri ziyaret ederek günlerini kutladı.



Didim Belediye Başkanı ve CHP Didim Belediye Başkan Adayı A. Deniz Atabay, belediye personeli bayanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü unutmadı. Başkan Atabay, belediyede çalışan bayan personelleri çalışma bölgelerinde ziyaret edip hem günlerini kutladı hem de serada üretilen çiçeklerden hediye etti. Başkan Atabay, kadının emeğini ve gücünü bilen bir yönetim olduklarını belirterek, Didim'i kadınlarla el ele, omuz omuza kalkındıracaklarını ifade etti - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı

Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor