Son Dakika Haberleri: Başkan Atabay Kadın Personelini Unutmadı

Başkan Atabay Kadın Personelini Unutmadı

1 saat önce

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 8 Mart Dünya Kadınlar Gnü dolayısıyla belediye bünyesinde çalışan bayan personelleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Başkan Atabay Kadın Personelini Unutmadı, System.String[]
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 8 Mart Dünya Kadınlar Gnü dolayısıyla belediye bünyesinde çalışan bayan personelleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Didim Belediye Başkanı ve CHP Didim Belediye Başkan Adayı A. Deniz Atabay, belediye personeli bayanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü unutmadı. Başkan Atabay, belediyede çalışan bayan personelleri çalışma bölgelerinde ziyaret edip hem günlerini kutladı hem de serada üretilen çiçeklerden hediye etti. Başkan Atabay, kadının emeğini ve gücünü bilen bir yönetim olduklarını belirterek, Didim'i kadınlarla el ele, omuz omuza kalkındıracaklarını ifade etti - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, 8 Mart, Didim, Güncel
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