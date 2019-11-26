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Başkan Atabay, "Kadınlarımıza destek sağlıyoruz"

6 saat önce

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü kapsamında kadınlarla bir araya geldiği kahvaltılı programda Belediye olarak kadınlara destek olduklarını ifade etti.

Başkan Atabay,

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü kapsamında kadınlarla bir araya geldiği kahvaltılı programda Belediye olarak kadınlara destek olduklarını ifade etti.


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Gününde Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim'in çeşitli bölgelerinden gelen kadınlarla bir araya geldi.


Düzenlenen kahvaltı, programında kadınların dertlerini ve sorunlarını dinleyen ve buna yönelik çözümler sunma konusunda yardımcı olan Başkan Atabay, "Belediyemiz tarafından kadınlarımıza destek sağlıyoruz. Bunlardan birisi belediyemiz katkılarıyla açılan Kadın Uygulamalı Eğitim Merkezimiz, kadınlarımızın üretim yapmasına katkı sağlıyoruz, tabi ki projelerimiz devam edecek, toplumda saygıyı ve sevgiyi en çok hak eden kadınlarımızdır. Kadınlarımıza ne kadar çok destek verirsek, ülkemizin kalkınmasına da o kadar katkı koyarız" şeklinde konuştu. - AYDIN

Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:04 Kaynak: İHA
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