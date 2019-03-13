Son Dakika Haberleri: Başkan Atabay, Mahalle Temsilcileriyle Buluştu

Başkan Atabay, Mahalle Temsilcileriyle Buluştu

13 dakika önce

AYDIN(İHA)– Aydın'ın Didim ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe örgütü mahalle meclisi temsilcileri toplantı düzenledi.

Başkan Atabay, Mahalle Temsilcileriyle Buluştu, System.String[]
AYDIN(İHA)– Aydın'ın Didim ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe örgütü mahalle meclisi temsilcileri toplantı düzenledi.

Didim Belediye Düğün Salonunda mahalle meclisi temsilcileri ile bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 31 Mart yerel seçimlerde Millet İttifakı CHP Didim Belediye Başkan Adayı olduğunu ifade ederek, seçime hazır olduklarını, mahalle meclisi üyeleri ile tüm halka buluşarak Didim'i yönetmeye ve daha iyi yerlere taşıyacaklarını belirtti. Atabay, "İlçemizi, halkımızı halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bir iş yaparken halkı işin içine katınca işin en doğrusunu yapıyorsunuz. Biz bugünden itibaren mahalle meclisleriyle hareket edeceğiz. Asıl önemli olan ise yaptığımız işin sürdürülebilir olmasıdır. Yapılacak işleri halkla birlikte yaparsınız o iş sürdürülebilir olur" diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya, Millet İttifakı belediye meclisi üyesi adayları, demokrasi platformu bileşenleri yanı sıra mahallelerde ki meclis üyeleri katıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi, Didim, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar

Ekrem İmamoğlu, Yaptırdığı 80 Anketin Sonucunu Açıkladı Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 09:43:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Atabay, Mahalle Temsilcileriyle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]