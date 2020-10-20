Başkan Atabay muhtarlarla yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Muhtarlar günü dolayısıyla Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ilçede görev yapan muhtarlarla geleneksel olarak düzenlenen yemekte bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları, Yusuf Deveci, E.Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, Belediye Meclis Üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar, İlçemizde görev yapan muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Yemekte konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarından birisidir. Muhtarlarımızın fikirleri ve önerileri bizler için çok değerli. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğumuz sürece bütün zorlukların üstesinden gelerek, vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunacağımızdan eminim. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü içtenlikle kutluyorum" dedi.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, yemeğe katılan muhtarlarımıza belediye tarafından hazırlanan üzerlerinde her muhtarın adının yazdığı plaket tabaklardan armağan etti. Yemeğin sonunda Başkan Atabay, Muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - AYDIN