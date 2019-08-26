Başkan Atabay; "Sahillerde turizm hizmetleri yetersiz"

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Aydın'ın büyükşehir kapsamına alınmasının ardından yetki alanlarında yaşanan kısıtlamalar nedeniyle özellikle sahillerdeki turizm hizmetlerinde aksaklıkların yaşandığını savundu.



Sahillerde ve plajların yoğun olduğu yerlerde vatandaşlardan bir çok şikayetlerin alındığını ifade eden Başkan Atabay, "Bölgemizdeki plajlarımızda halkımızdan yoğun şikayetler alıyoruz. Belediye neden hizmet getirmiyor diye soruyorlar. Sahil kısımlardan sık sık duş, tuvalet, soyunma kabini gibi talepler geliyor. Biz elbette bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Ancak yetkimiz yok, çünkü kıyı kesimi bir şekilde yetkili makamlarca birilerine tahsis edilmiş ve biz belediye olarak müdahale edemiyoruz. Kaçak yapılanmaya bize yıkın diye talimat gelirse biz yıkıyoruz ama bu çözüm değil, yıkıyoruz seneye aynısı yapılıyor. Yıktıktan sonra oranın korunması lazım ama oda olmuyor. Örneğin Sahte cennet bölgesi iskelelerle cazip, onlar olmasa orada deniz keyfi olmaz. Pahalılıktan ilgisizlikten şikayet eden halk onların orada olmasını istemiyor" diye konuştu.



Sahillerin işgal altında olduğunu savunan Atabay, sahil kısımların belediyeye tahsis edilmesi durumun vatandaşların sağlıklı hizmetler alacağını belirterek, "İlgili tüm birimlere sesleniyorum. Sahil kıyıları belediyeye bırakılması halinde biz belediye olarak aynı konsepte işletelim, sosyal ihtiyaçların tamamını tesis edelim diyoruz. Bu konuyu gerek Didim Kaymakamlığına gerekse Aydın Valiliğine ilettik ve bu hususta olumlu sonuç bekliyoruz" dedi. - AYDIN