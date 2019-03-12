Başkan Atabay; "Seçimden Sonra Kentimizi Birlikte Yöneteceğiz"

Didim belediye başkanı ve CHP Didim belediye başkan adayı A. Deniz Atabay, mahalle temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Didim belediye başkanı ve CHP Didim belediye başkan adayı A. Deniz Atabay, mahalle temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.



Didim Belediye Başkanı ve CHP Didim Belediye Başkan Adayı A. Deniz Atabay, mahalle temsilcileriyle belediye düğün salonunda bir araya geldi. Atabay'a İlçe başkanı Nurettin Koçak, Belediye meclis üyesi adayları ile ilçe ana kademe yöneticileri eşlik etti. Katılımın yoğun olduğu toplantıda ilçedeki her mahalleden temsilcilerin katıldığı görüldü.



Mahalle temsilcileri adına giriş konuşmasını yapan Haydar Pınarbaşı mahalle temsilciliklerini ilçe merkezindeki tüm mahallelerde oluşturduklarını, ayrım yapmadan herkesin görev alabileceğini söyledi.



Didim belediye başkanı ve CHP Didim belediye başkan adayı A. Deniz Atabay ise, gördüğü bu kalabalığın ve ilginin kendisini heyecanlandırdığını belirterek "Bu mahalle yada halk meclisleri her zaman gündeme gelir ama artık bunu gündeme aldık. Seçimden sonra hızlı bir şekilde kentimizi artık birlikte yöneteceğiz. Vatandaşın önceliğine göre temsilciliklere iletilecek sorunlar önümüzde gelecek ve ona göre adımlar atılacak. Belediye sizlere destek olacak. İşin lokomotifi siz olacaksınız. Bu çalışmayı başlatmak için sabırsızlanıyorum. Seçimler bittikten hemen sonra bu adımlar sizlerle beraber hızla atacağız ve kentimizi birlikte yöneteceğiz" dedi. - AYDIN

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