Başkan Ataç, 107 Yaşındaki Hazal Nine ve Ailesini Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 107 yaşındaki Hazal Nine ve ailesini ziyaret etti.

Başkan Ataç, Tepebaşı'nın dört bir yanında yurttaşların daveti üzerine gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine devam ediyor. Ataç, bu kapsamda Aşağısöğütönü Mahallesi'nde 107 yaşındaki Hazal Çıtrak ve ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Ataç; "1912 doğumlu 107 yaşındaki Hazal Ninemizi ve ailesini ziyaret ettik. Ninemizin sağlık durumu gayet iyi. Maşallah çok sağlıklı, hafızası çok iyi, kendi işlerini görüyor, destek ile gezebiliyor. Her zaman söylerim, büyüklerimizin yeri bizim başımızın üstündedir. Onların sağlık ve rahatının yerinde olması her şeyden önce gelir. Kars Sarıkamışlı Hazal Ninemiz de 107 yaşında, adeta yaşayan bir tarih. Onu böyle sağlıklı görmek, beni çok mutlu etti. Kendisine ailesi ile birlikte daha nice uzun, sağlıklı yıllar diliyorum. Ninemizin hayatını kolaylaştırmak için bir de tekerlekli araç temin ettik. Tepebaşı büyük bir aile oldu. Her yaştan yurttaşımızın yüzünü gülümserken görmek en büyük mutluluğumuz. Hazal Ninemiz bize çok güzel iltifatlarda bulundu. Duaları için kendisine ve ailemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Hazal Çitrak'ın torunu Bayram Çakır ise, anneannesini çok sevdiklerini ifade ederek, "Onu çok seviyoruz. Allah ona uzun ömürler nasip etsin, inşallah torununun torununu da görür. Başkanımız Ahmet Ataç'a bugün evimize gerçekleştirdiği ziyaret için de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

