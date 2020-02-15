Başkan Ataç akademisyenleri ağırladı - Son Dakika
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Başkan Ataç akademisyenleri ağırladı

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı ve beraberindeki akademisyenleri ağırladı.

Başkan Ataç akademisyenleri ağırladı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı ve beraberindeki akademisyenleri ağırladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, akademisyenlerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ersoy ve Doç. Dr. Bahadır Erişti, Fakülte Sekreteri Murat Türkyılmaz ile Kongre Düzenleme Kurulu Yöneticisi Özer Daşcan, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ataç ve misafirleri, Anadolu Üniversitesinde düzenlenecek Ejer Kongresi'yle ilgili bir sohbet gerçekleştirdi.


Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, "24-27 Haziran tarihleri arası Anadolu Üniversitesinde düzenleyeceğimiz eğitim bilimleri alanının en prestijli kongresi olan kongremizin hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. Ahmet başkanımızla görüşmemizde de yapabileceğimiz işbirlikleri üzerine konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Başkan Ataç ise, "İşbirliği içinde bu kongreyi gerçekleştirmek için görüşmeler yaptık. Eğitim kenti Eskişehir'e yakışan bir kongre olacağına inanıyorum. Kongre çalışmalarıyla ilgili de Ferhan hocamıza ve beraberindekilere başarılar diliyor, yanlarında olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.


Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Hatice Çarpar, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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