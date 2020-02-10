Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu - Son Dakika

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ziyarette Alanyurtlularla bir araya geldi.

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ziyarette Alanyurtlularla bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarına düzenlediği ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ataç, son olarak Alanyurtlular Yardımlaşma, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'nin lokalini ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı İbrahim Kartal tarafından karşılanan Ataç, Alanyurtlularla tek tek selamlaşarak çeşitli konular üzerine sohbet etti. Daha sonra bir konuşma yapan Başkan Ataç, Alanyurtlularla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyet dile getirdi. Hemşehri derneklerinin birlik, beraberlik ve dayanışma adına önemli roller üstlendiğine dikkat çeken Ataç, "Birlik, beraberlik ve dayanışma olunca başarı da beraberinde geliyor. Eskişehir'imiz, her alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'nin parmakla gösteriler kentlerinden. Eskişehir'de ve Tepebaşı'nda gerçekleştirdiğimiz başarıların temelinde de bu duygular yatmakta. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Tepebaşı'nda bir rekor kırdık ve son 20 yılın en yüksek oy oranına ulaştık. Bunu hep birlikte başardık ve daha nice güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Dernek Başkanımız Kartal'a bu buluşmayı organize etmesinden dolayı teşekkür ediyor ve tüm Alanyurtlulara misafirperverliklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Dernek Başkanı Kartal ise, Başkan Ataç'ı ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Ahmet Başkanımız Eskişehir'i, dünyada yaşanılabilir 10 şehir arasına sokan başkanlarımızın en önünde geliyor. Kentte gerçekleştirdiği hizmetler sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde konuşuluyor ve örnek alınıyor. Bizler her zaman Ahmet Başkanımızın yanındayız. Bizleri ziyaret etmesinden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış
Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:46:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]