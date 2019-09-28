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Başkan Ataç Alman heyetini ağırladı

35 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Atayurt Okulları Genel Müdürü Hikmet Ertürk, Almanya'nın Wittmund kasabasında bulunan Alexander-von Humboldt okulunun Genel Müdürü Uwe Brauns ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Başkan Ataç Alman heyetini ağırladı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Atayurt Okulları Genel Müdürü Hikmet Ertürk, Almanya'nın Wittmund kasabasında bulunan Alexander-von Humboldt okulunun Genel Müdürü Uwe Brauns ve beraberindekilerle bir araya geldi.


Atayurt Okulları Genel Müdürü Hikmet Ertürk, Almanca öğretmeni Arzu Güneş Öğer Çıtak ve Almanya'nın Almanya'nın Wittmund kasabasında bulunan Alexander-von Humboldt okulunun Genel Müdürü Uwe Brauns ile beraberindeki heyet, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Almanca Öğretmeni Arzu Güneş Öğer Çıtak, kardeş okulları olan Alexander-von Humboldt ile 2010 yılından beri öğrenci değişim projesi yürüttüklerini belirterek bu projeyi geliştirmek ve iyileştirmek adına heyetin Eskişehir'e geldiğini söyledi. Alman misafirlerinin Tepebaşı Belediyesini görmek ve Başkan Ataç'ı yakinen tanımayı çok istediklerine değinen Çıtak, "Almanya'da biz Tepebaşı Belediyesi'nin enerji tasarruflu çevre dostu projelerini ve Başkanımızın engelliler için hayata geçirdiği projeleri tanıtmıştık. Bizim yaptığımız tanıtımdan kendileri çok etkilenmişti. Bu yüzden misafirlerimiz de Tepebaşı Belediyesini görmek ve Başkanımız Ahmet Ataç'ı yakinen tanımak istedi. O yüzden bu ziyareti gerçekleştirdik. Başkanımıza bizleri ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'deki okulların yurt dışındaki okullarla kardeş olmasının ve birlikte projeler gerçekleştirmesinin gelecek nesillerin gelişimi açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Ziyaret, Başkan Ataç'ın Alexander-von Humboldt okulunun Genel Müdürü Uwe Brauns'a Devrim Arabası'nın camdan figürünü armağan etmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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