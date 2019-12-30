Başkan Ataç Azerbaycanlı gençler ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Ataç Azerbaycanlı gençler ile buluştu - Son Dakika

Başkan Ataç Azerbaycanlı gençler ile buluştu

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları ile bir araya geldi.

Başkan Ataç Azerbaycanlı gençler ile buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları üyesi Javid Amirov, Agshin Osmanov ve Nilufar Hasanova, Başkan Ataç'a dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Konukları Başkan Ataç'a, Azerbaycan Türklerinin sembolik olarak birlik ve beraberlik günü olan 31 Aralık Dünya Azerbaycanlıların Hemreylik (dayanışma) Günü'nden de bahsetti.


Konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Ataç da "Azerbaycan halkının 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Gününü en içten dileklerimle kutlar, bu anlamlı günün tüm dünyada birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu.


Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
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