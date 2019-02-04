Başkan Ataç Bilecikliler ile Buluştu

Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç
, Eskişehir
'de yaşayan Bilecikliler ile buluştu. Toplantıda konuşan Başkan Ataç, "Ben hiçbir seçimde oy istemedim. Sadece yaptığım işleri anlatır, sonrasını ise siz değerli vatandaşlarıma bırakırım. Çünkü istemekle oy alınmaz, eğer hak edersen oyun alasını alırsın" dedi.
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen programda Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) üyesi bin 500 vatandaş bir araya geldi. Programada konuşma yapan EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim, "Birlik, beraberlik ve tanışma programımıza hoş geldiniz. Faaliyetlerimize 17 yıldır devam ediyoruz. Bugün bu etkinliği yapmamızda bizlerden desteğini esirgemeyen Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
"İstemekle oy alınmaz, eğer hak edersen oyun alasını alırsın"
Ardından konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, "Tepebaşı'nda yaptığımız araştırmalarda, Bilecikli popülasyonu her zaman 1'inci sırada. İyi ki geldiniz, bize şeref verdiniz dostlar. Ülke öyle bir hale geldi ki ayrıştırmayı her noktada hissettiriyorlar. Bunlara taviz vermeyin arkadaşlar. Tepebaşı Belediye Başkanı olarak her zaman Bileciklilerin yanındayım. Burada yaşamanızdan son derece mutluyuz. Önümüzde bir seçim var biliyorsunuz, ben hiçbir seçimde oy istemedim. Sadece yaptığım işleri anlatır sonrasını ise siz değerli vatandaşlarıma bırakırım. Çünkü istemekle oy alınmaz, eğer hak edersen oyun alasını alırsın. Bugün de oy istemeyeceğim. Sizlerle beraber olmak bana büyük mutluluk oluyor. Bugün de Eskişehir'deki büyük toplantılardan birini gerçekleştiriyoruz. Bunu sağlayan Davut Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu seçimde de nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsanız, o şehrin değerlerine dikkat ederek oylarımızı kullanmanızı rica ediyorum. Bu şehrin değerlerini koruyun, yolumuz açık olsun, yolumuz aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.
Programdaki konuşmaların ardından EYBİLDER tarafından Başkan Ataç'a teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinlik, Bilecik yöresine ait halk danslarından örnekler sunulması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR