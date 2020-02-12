Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadın ile buluştu. Toplantıda kadınlara seslenen Başkan Ataç, "Kadınlarımız Belde Evleri sayesinde üretken oldu, sağlıklarına kavuştu, yeni arkadaşlar edindi ve sosyalleşti. Bizim en büyük dileğimiz de aslında buydu. Tepebaşı'nda artık kadınlarımızın yüzü gülüyor" dedi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen bilgilendirme toplantılarında Eskişehirliler ile bir araya gelerek çalışma ve projeler hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Bilgilendirme toplantısının kadınların yoğun ilgisi ile düzenlendiği adres, Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi oldu. Toplantıda Başkan Ataç, kadınları selamlamasının ardından Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ve çalışmaları görseller eşliğinde kursiyerlere anlattı.



İnsana dokunan projeler



Tepebaşı'nda yakalanan belediyecilik başarısının, insana dokunan projeler ile yakalandığına dikkat çeken Başkan Ataç, "Biz belediye başkanları hep, 'İnsana dokunmayı severiz' deriz. Hakikaten de bu böyledir. Ama projenin insana dokunması, çok daha önemlidir. Mesela bu Belde Evi olmasaydı, burada etkinlikler düzenleyemez, bu sosyalleşmeyi sağlayamazdık. Belde Evi projemiz çok sevildi, sevildikçe sayıları arttı. Şimdi binlerce insanımız girip, çıkıyor ve buralardan faydalanıyor. Belde Evi, Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı ve Türkiye'ye örnek olan birçok projeden sadece bir tanesidir. Bu başarı, insanlara dokunan projeler ile yakalandı. Bir projeden kent halkı ne kadar yararlanıyor ise proje, o kadar güzel ve başarılıdır. Bizim projelerimiz de işte, bu yüzden başarılı" dedi.



"Türkiye'de marka oldu"



Başkan Ataç konuşmasının devamında, Belde Evleri'nin Tepebaşı halkı ve özellikle kadınlar için çok büyük anlam ifade ettiğine vurgu yaptı ve "Türkiye'de Belde Evleri'nin benzeri sistem yoktu. Bunu ilk olarak Eskişehir'de biz başlattık. 2001 yılında başladığımız projenin ilk amacı kadınlarımızı evden çıkartmaktı. Şöyle ki; eğer buralar olmasaydı şuanda birçok kadınımız ya evinde dizi seyrediyordu ya da birbirlerine misafirliklere gidiyordu. Kadınlarımızın günleri böyle geçiyordu. Ama şimdi kadınlarımız Belde Evleri sayesinde üretken oldu, sağlıklarına kavuştu, yeni arkadaşlar edindi ve sosyalleşti. Bizim en büyük dileğimiz de aslında buydu. Tepebaşı'nda artık kadınlarımızın yüzü gülüyor. Bizler bunu gördüğümüzde inanın daha çok mutlu oluyoruz. Gelinen noktada ise Belde Evlerimiz bugün Türkiye'de bir marka oldu. Bazı şehirlerin yöneticileri bize ulaşıyorlar ve bulundukları yerlerde bu projeyi hayata geçirerek adını belde evi koymak istediklerini söylüyorlar. Bizler de bundan memnuniyet duyuyoruz. Çünkü Tepebaşı'ndan başlattığımız bu projenin tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Programda Başkan Ataç daha sonra Hanımeli Sokak, Engelliler Montaj Atölyesi, Yaşam Köyü, Matematik Evi, Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası gibi çalışma ve projeler hakkında da bilgiler verdi.



"Dışarısı soğuk ama Belde Evleri çok sıcak"



Başkan Ataç'a gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ileten kadınlar, düzenlenen toplantı için de teşekkür etti. Bu sırada söz alan kursiyer kadınlardan Suna Arslan, 2 vasıta değiştirerek Bahçelievler Mahallesi'ndeki kursuna devam ettiğini belirtti ve "Akarbaşı Mahallesi'nde oturuyorum ve 2 vasıta değiştirerek kursuma geliyorum. Burası gerçekten çok güzel, çok mutluyuz. Size ve Belde Evi yetkililerimize, eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Eskişehir halkına da söylemek istiyorum; dışarısı soğuk ama Belde Evleri çok sıcak. Herkesi davet ediyorum" diye konuştu.



Bir diğer kursiyer kadın Nurdan Güler Er ise "Mersinliyiz ve 3 yıldır şehrinizde yaşıyoruz. Burada olmaktan, sizleri tanımaktan çok mutluyuz. Yaptığınız tüm çalışmalardan dolayı kadın arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



12 yıldır Tepebaşı'nda ikamet eden Marmarisli Nuray Çeliker ise "Senelerdir halk oyunlarına geliyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok memnunuz. Turlarınıza da katıldım, Çanakkale'yi gördüm. Bizlere gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz, bizleri hiçbir yerde yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



Buluşma, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR