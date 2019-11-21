Başkan Ataç Çeltik'te Vatandaşlarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Konya'nın Çeltik ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de bulunan Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Taş'ın daveti üzerine ilçeye bir ziyaret gerçekleştirdi.



Dernek Başkanı Taş ve beraberindekilerle birlikte ilçeye giden Başkan Ataç'ı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeltik İlçe Başkanı İsa Yalvaç karşıladı. Başkan Ataç ve beraberindekiler, ilk olarak bir kıraathanede vatandaşlarla buluşarak, sohbet etti. Daha sonra Ataç, ilçe esnafını gezip bol kazançlar diledi ve Gökpınar Mahallesi Çamlık Tepesi'nde gerçekleştirilen yağmur duası etkinliğine katıldı.



Son olarak da Başkan Ataç, Pençe-2 Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın Kaşören Mahallesi'nde yer alan baba ocağını ziyaret etti. Burada aileyle görüşerek baş sağlığı dileklerini ileten Ataç, Çeltik ziyaretini sonlandırdı.



Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ataç, Çeltiklilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Ataç, "Tepebaşı bölgemizde binlerce Çeltikli vatandaşımız yaşamaktadır. Kendileriyle Eskişehir'de sık sık bir araya geliyoruz ve çok güzel ilişkilerimiz var. Çeltiklilerin daveti üzerine ilçelerine bir ziyaret gerçekleştirdik. Çok değerli Çeltik halkıyla bir araya gelerek, hoş sohbetler gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için Çeltiklilere çok teşekkür ediyorum. Çeltiklilerle bugüne kadar sürdürdüğümüz sıcak ve samimi ilişkilerimizin hep sürmesini temenni ediyorum" dedi.



Dernek Başkanı Taş da, Başkan Ataç'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın bizleri kırmayarak ilçemize gelmesinden dolayı çok mutlu olduk. Çeltik halkı Başkan Ataç'ı çok seviyor ve çok büyük bir hayranlık duyuyor. Kendisine ziyaretlerinden, samimi ve sıcak sohbetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR