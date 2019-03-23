Başkan Ataç, Çerkeslerle Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.



Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte, Dernek Başkanı Cihan Ertok ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Ataç ve Çakırözer, Çerkesler ile uzun süre sohbet ederek kent ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç kentte yaşayan Çerkesler ile her zaman iyi ve yakın ilişkiler içinde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Dernek yönetimi ve üyeleri de ziyaretten dolayı memnun olduklarını ifade ederek Ataç ve Çakırözer'e teşekkürlerini iletti.



Çerkeslerin yoğun ilgi gösterdiği buluşma, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

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