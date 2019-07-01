Başkan ATAÇ çevreciler ile buluştu
38 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği'ni yeni binasında ziyaret etti.
Tepebaşı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:22 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Eskişehir
Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği'ni yeni binasında ziyaret etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği'ni, Dede Mahallesi'nde hizmete açılan yeni binasında ziyaret etti. CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer
ve Jale Nur Süllü
'nün yanı sıra CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar'ın da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman'a çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Çevre derneklerine ve çevreye duyarlı vatandaşlara, günümüzde çok önemli görevler düştüğüne vurgu yapan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ile işbirliğinin süreceğini ifade etti.
Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman ve yönetimi de konuklarına, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Arda Turan'dan göbek açıklaması
Beşiktaş'ın Visca planı! 3 oyuncu artı 3 milyon euro
PUBG oynatmayan abisini öldürdü
Chelsea'de kıyım! 5 futbolcu ile yollar ayrıldı