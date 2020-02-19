Başkan Ataç çocuklara belediyeciliği anlattı - Son Dakika
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Başkan Ataç çocuklara belediyeciliği anlattı

7 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 4'üncü sınıf öğrencisi 25 çocuk ile bir araya geldi.

Başkan Ataç çocuklara belediyeciliği anlattı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 4'üncü sınıf öğrencisi 25 çocuk ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 25 çocuğu misafir etti. Yerel Yönetimler Ünitesi kapsamında "Şehrin Yöneticileri ile İlgili Röportaj" konusunda Başkan Ataç'ı ziyaret eden çocuklara, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu Müdür Yardımcısı Enver Sancer eşlik etti.


Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu'nda çocuklar ile bir araya gelen Başkan Ataç, burada öğrencilere belediyecilik ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. Çocuklar, Başkan Ataç'a belediyecilik ve kent yöneticiliği ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltti. Ayrıca Başkan Ataç'a, "Nasıl belediye başkanı olunur, belediye başkanı olmak zor mu, çocuklar için nasıl projeleriniz var" gibi sorular yöneltildi.


Çocuklara, başarılı bir belediye başkanı olmak için daima vatandaşlar ile iç içe olduğunu aktaran Başkan Ataç, temiz enerji ve çevre konulu projeleri hakkında da bilgi verdi. Soruların yanıtlanmasının ardından Tepebaşı Belediyesinin görevleri ve ilçe hakkındaki genel bilgileri de öğrenciler ile paylaşıldı.


Öte yandan çocuklar, Ataç'a verdiği bilgiden dolayı teşekkür ederken çiçek ve Türk bayrağı hediye etti. Buluşma, Başkan Ataç ve öğrencilerin günün anısına çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
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