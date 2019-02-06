Başkan Ataç, Çukurhisar Esnafı ile Buluştu
1 saat önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çukurhisar Mahallesi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç
, Çukurhisar
Mahallesi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine Çukurhisar Mahallesi'nde devam etti. Çukurhisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren çok sayıda esnafı dükkanlarında ziyaret ederek bol kazançlar dileyen Başkan Ataç, lokantacılardan hırdavatçılara, kasaplardan berberlere kadar pek çok esnaf ile buluşarak sıkıntıları dinledi. Mahallede bulunan kahvehaneleri de ziyaret eden Başkan Ataç, buralarda da vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Küçük esnafların, mahalleler için büyük önemi olduğunu belirten Ataç, "Esnafımız ile bir araya gelmeye, yakın zamanda açılan dükkanlara temsili siftah parası takdim etmeye devam ediyoruz. Kırsal mahallelerde faaliyet gösteren esnaflarımız, ekonominin kötü gidişinden daha fazla etkileniyor. Çukurhisar esnafımız da ülke genelinde olduğu gibi zor günlerden geçiyor. Bu zor günlerinde onlara hayırlı işler ve bol kazançlar diledik, sorunlarını dinledik. Onlar da sağ olsunlar her zamanki gibi bizleri sıcaklık ve içtenlik ile karşılıyor. Diliyorum ki yakın zamanda bu dar boğaz sona erer ve tüm vatandaşlarımız ile birlikte esnaflarımız da rahat ettiği günlere kavuşur" ifadelerini kullandı.
Çukurhisar esnafı da Başkan Ataç'a ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:14 Kaynak: İHA
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