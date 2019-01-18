Başkan Ataç, Çukurhisarlılar ile Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın mahalleliler ile bir araya geldiği etkinlik, bu kez Çukurhisar Mahallesinde gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın mahalleliler ile bir araya geldiği etkinlik, bu kez Çukurhisar Mahallesinde gerçekleştirildi.



Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği toplantı, çocuklardan oluşan Çukurhisar Belde Evi halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Daha sonra katılımcılara Tepebaşı Belediyesinin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak yaptığımız işlerin geri dönüşleri çok olumlu. Gerek kent merkezimizde gerekse kırsal mahallelerimizde hizmetlerimiz takdir topluyor. Vatandaşlarımızdan gelen bu olumlu geri dönüşlerin temelinde yatan bir anlayış var; hizmetin adaletli ve eşitçe dağılması. Şimdiye kadar hiçbir mahallemizi hizmetlerden mahrum bırakmadık, hiçbir vatandaşımızı ayrı tutmadık. Tepebaşı Belediyesinin hizmet gücü, sorumluluk alanının tamamına eşitçe dağılıyor. Bakın, Çukurhisar Mahallemizde bir Belde Evimiz var, çocuk merkezimiz var. Şimdi de bir diş kliniğimiz oldu. Kırsal bir mahallemiz için asla nüfusu az olan bir yer diye düşünmedik, ikinci plana atmadık. 'Hayat Tepebaşı'nda' sloganımız, Tepebaşı'nın en uzak noktasından en merkezi yerine kadar tüm ilçemiz için geçerli. Biz bu düstur ile çalışıyor ve sizlere hizmet ulaştırıyoruz. Merkezi ve kırsalı ile Tepebaşı'nı daha güzel noktalara taşıyoruz. Sizler de her zaman söylediğim gibi yapılan iyi işleri, başarılı çalışmaları takdir ediyorsunuz. Her zaman verdiğiniz destekleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Ataç daha sonra mahalle sakinlerine görseller eşliğinde Tepebaşı Belediyesinin Yaşam Köyü, Remourban-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, temiz enerji çalışmaları, Engelliler Montaj Atölyesi, sağlık ve spor hizmetleri gibi konularda da detaylı bilgiler aktardı. Toplantıda soru ve talepleri de dinleyen Başkan Ataç'a Çukurhisarlı vatandaşlar da verdiği bilgiler ve çalışmalarından ötürü teşekkür etti.



Buluşmada ayrıca Çukurhisar Tarımsal Kalkınma (Süt) Kooperatifi Başkanı Mustafa Efe ve Turgut Mut, üreticilere verdiği desteklerden ötürü Ataç'a teşekkür ederek anı tabağı takdim etti. - ESKİŞEHİR

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