Başkan Ataç depremin kahramanları ile buluştu - Son Dakika

Başkan Ataç depremin kahramanları ile buluştu

06.11.2020 16:49
Başkan Ataç depremin kahramanları ile buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, meydana gelen depremin ardından İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT Eskişehir temsilcileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, meydana gelen depremin ardından İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT Eskişehir temsilcileri ile bir araya geldi.

Görüşmede AKUT temsilcileri, Başkan Ataç'a İzmir'de katıldıkları arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı. Gayretli çalışmalarından dolayı konuklarını tebrik eden Başkan Ataç ise deprem kadar deprem sonrasına da hazır olunması gerektiğini vurguladı. AKUT'u sürdürdüğü çalışmalardan dolayı kutlayan Başkan Ataç, "Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Maalesef 1999'dan beri depremden ders almadık. Tüm Türkiye'nin hükümeti, belediyeleri, kurum ve kuruluşları ile gerekli kararları alıp, depremleri en az kayıpla atlatabileceğimiz bir hale gelmemiz lazım. İzmir depremi umuyorum ders olsun. Malatya- Elazığ depreminde de bölgeyi ziyaret etmiştim. İzmir'de de depremin şiddeti ile oynanıyor. 7 mi, 6.9 mu, 6.6 mı? İzmir'deki depremin sonuçlarını siz de yerinde gördünüz. Neyse ki deprem gündüz meydana geldi. Gece olsaydı, birçok kişi daha depreme evlerinde yakalanabilirdi. Gerekli önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasını diliyorum. İzmir'e ben de gittim ve incelemelerde bulundum. Belediyemiz personeli ile günde 2 bin kişilik sıcak yemek yardımı ile 1000 kişilik battaniye yardımı sağladık. Bu yardımları Karşıyaka Belediyemiz aracılığı ile depremzedelerimize ulaştırdık. Diliyoruz ki gerekli önlemler alınır ve benzer acıları yaşamayız" sözlerini kullandı.

AKUT Eskişehir Kurumsal İletişim Birim Sorumlusu Fatih Altaş da İzmir'de gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları ve derneğin genel faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Altaş, "Depremi haber alır almaz İzmir'e hareket ettik. İzmir'e ulaşınca Yağcılar, Rıza Bey, Emrah, Doğanlar Apartmanları, Barış Sitesi ve bir binada daha olmak üzere 6 binada çalışma gerçekleştirdik. Eskişehir'den 11 kişi ile çalışmalara katıldık ve başarı ile görev aldık" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra deprem ve afet konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bu arada Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Başkan Ataç'ın yanı sıra; AKUT Kurumsal İletişim Bölüm Sorumlusu Ünal Şimşek, Mali İşler Bölüm Sorumlusu Kadir Bozkurt, İletişim Birimleri Sorumlusu Fatih Altaş, K-9 Bölüm Sorumlusu Burak Akın, İnsan Kaynakları Sorumlusu Osman Atilla Altıntaş, Operasyonel Can Kükrer ve gönüllüler Melih Yalçın ile Kader Erez katıldı. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç depremin kahramanları ile buluştu
Başkan Ataç depremin kahramanları ile buluştu
Başkan Ataç depremin kahramanları ile buluştu
Başkan Ataç depremin kahramanları ile buluştu
Başkan Ataç depremin kahramanları ile buluştu
Başkan Ataç depremin kahramanları ile buluştu

Arama Kurtarma, Eskişehir, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ataç depremin kahramanları ile buluştu - Son Dakika


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