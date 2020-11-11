Başkan Ataç diş hekimi muayenehanesinin açılışına katıldı - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Batıkent Mahallesi'nde hizmete giren diş hekimi muayenehanesinin açılışına katılarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde hizmet vermeye başlayan iş yerlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ataç, Batıkent Mahallesi Ertürkoğlu Sokak'ta hizmete giren diş hekimi muayenehanesinin açılışına katıldı. Muayenehanenin açılış kurdelesi, Başkan Ataç ve işyeri sahibi Dt. Hilal Ayva tarafından kesilirken, davetliler ise korona virüs nedeniyle açılışı, sosyal medya platformları üzerinden yapılan canlı yayından takip etti. Kendisi de bir diş hekimi olan Başkan Ataç, diş hekimliğinin öneminden bahsederek, meslektaşı Ayva'ya iş yerinin hayırlı olması temennilerinde bulundu. Ayva da Başkan Ataç'a katılımlarından dolayı teşekkür etti. Açılış merasimi, Başkan Ataç'ın iş yeri sahibine temsili siftah parası takdim etmesi ve sosyal medya üzerinden çevrimiçi olarak katılım gösteren davetlilerle bir süre sohbet etmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR