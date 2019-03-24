Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Engelli Bireyler ile Buluştu

Başkan Ataç Engelli Bireyler ile Buluştu

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen programda Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Ataç Engelli Bireyler ile Buluştu, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen programda Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi ile düzenlenen etkinlikte buluştu. Altınsaray Davet Salonu'nda gerçekleşen ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in de katıldığı programda Başkan Ataç, engelli vatandaşlar ile tek tek selamlaşarak sohbet etti. Buluşmada katılımcılar ile sohbet eden Başkan Ataç'a, engellilere her zaman destek olduğu için Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen dernek üyeleri adına teşekkür etti. Başkan Ataç da engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayatın daha çok içinde olmalarını sağlamak için çalışmalar yapılmasının önemine değindi. Etkinliğe katılan engelli vatandaşlar da Başkan Ataç ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik, sanatçı Mehmet Özel'in seslendirdiği türküler ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:59 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Eskişehir, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal "Bir Araştırma Oranı Geldi" Deyip Çağrıda Bulundu 15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:26:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Engelli Bireyler ile Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]