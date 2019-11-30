Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç ESGAZ'ı ziyaret etti
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Başkan Ataç ESGAZ'ı ziyaret etti

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk'ü ziyaret etti.

Başkan Ataç ESGAZ'ı ziyaret etti, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk'ü ziyaret etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Genel Müdürü Bülent Cantürk'e iade-i ziyarette bulundu.


Başkan Ataç'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirten Cantürk, kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve "Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi ile her zaman iş birliği halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Ataç da ESGAZ'ın kent halkına hizmet eden önemli kurumlardan biri olduğunu ifade ederek karşılıklı iş birliğinin önemine değindi. Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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