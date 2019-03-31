Başkan Ataç Eşi ve Kızı ile Birlikte Sandık Başına Gitti
57 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, eşi ve kızı ile birlikte sandık başına gidip Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, eşi ve kızı ile birlikte sandık başına gidip Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemini, saat 11.00'de Suzan Gürcanlı
İlköğretim Okulu'nda bulunan 2204 numaralı sandıkta gerçekleştirdi. Oy kullanmak üzere sandığa eşi Sena Ataç ve kızı Zeynep ile birlikte giden Başkan Ataç, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına bir değerlendirmede bulundu. Başkan Ataç, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Ataç daha sonra seçim görevlilerine de kolaylıklar diledi.
Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Başkan Ataç, seçim bölgesindeki farklı okul ve sandıkları da ziyaret ederek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:06 Kaynak: İHA
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