Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Eşi ve Kızı ile Birlikte Sandık Başına Gitti

Başkan Ataç Eşi ve Kızı ile Birlikte Sandık Başına Gitti

57 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, eşi ve kızı ile birlikte sandık başına gidip Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Başkan Ataç Eşi ve Kızı ile Birlikte Sandık Başına Gitti, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, eşi ve kızı ile birlikte sandık başına gidip Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemini, saat 11.00'de Suzan Gürcanlı İlköğretim Okulu'nda bulunan 2204 numaralı sandıkta gerçekleştirdi. Oy kullanmak üzere sandığa eşi Sena Ataç ve kızı Zeynep ile birlikte giden Başkan Ataç, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına bir değerlendirmede bulundu. Başkan Ataç, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Ataç daha sonra seçim görevlilerine de kolaylıklar diledi.

Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Başkan Ataç, seçim bölgesindeki farklı okul ve sandıkları da ziyaret ederek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel
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