Başkan Ataç Eskişehirli Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Eskişehirli vatandaşları zor günlerinde yalnız bırakmıyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile zor günlerinde Eskişehirlilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda bir dizi ziyarette daha bulunarak geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. İlk olarak Şirintepe
Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Alzheimer hastası Rukiye Ak ve ailesini ziyaret eden Başkan Ataç, burada Rukiye Ak'ın sağlık durumu hakkında bilgiler edindi. Rukiye Ak'ın kızı ve damadı Muharrem - Yasemin Elagöz çifti de Başkan Ataç'a ilgisinden ötürü teşekkür etti.
Başkan Ataç'ın bir sonraki durağı Tepebaşı Belediye Meclisi eski üyelerinden Mustafa Poslu'nun Zincirlikuyu
Mahallesi'ndeki evi oldu. Başkan Ataç burada ise kaza geçiren Mustafa Poslu ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Poslu ailesi ve yakınları da Başkan Ataç'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Başkan Ataç ayrıca taziye ziyaretinde bulunmak üzere Yeşiltepe
Mahallesi Muhtarı Meryem
Kuşaçıkgöz ile birlikte mahalle sakinlerinden babası vefat eden Hüseyin Bayraktar
'ın evine konuk oldu. Burada da Bayraktar ailesine baş sağlığı dileyen Başkan Ataç'a aile üyeleri teşekkürlerini iletti.
Bulunduğu ziyaretlerin ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Biz Tepebaşı ailesi olarak sadece iyi günlerde değil, zor zamanlarda da beraberiz. Aile üyeleri de hastalıkta, cenazede yan yana olur. Biz de bunun bir gereği olarak vatandaşlarımızı zor zamanlarında yalnız bırakmıyoruz. Eskişehirliler de sağ olsunlar bizleri ailelerinden ayrı tutmuyor. Tepebaşı ailesi olarak kötü günlerin zorluğunu paylaşarak azaltmaya, güzel günlerin mutluluğunu da paylaşarak çoğaltmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR