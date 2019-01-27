Başkan Ataç Esnaf ile Buluşmayı Sürdürüyor
35 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir esnafı ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Eskişehir
esnafı ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor.
Eskişehirli esnafları dükkanlarında ziyaret eden Başkan Ataç, bu kapsamda Esentepe Mahallesi
'nde hizmet veren çok sayıda esnafı ziyaret ederek bol kazançlar temennisinde bulundu. Lastikçilerden kasaplara, yumurtacılardan ekmek fırınlarına kadar çok sayıda dükkanı ziyaret eden Başkan Ataç, esnaflara hayırlı işler diledi. Yakın zamanda hizmete açılan işletmelerin sahiplerine temsili siftah parası da takdim eden Başkan Ataç, sorun ve görüşleri de dinledi. Ataç ayrıca kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
Yaptığı esnaf ziyaretleri hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Esnafımızı ziyaret etmeye ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz. Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de esnafımızın gündemi olumsuz ekonomik şartlar. Ne yazık ki ekonomideki kötü gidişat, çok sayıda esnafımızın kepenk kapatmasına neden oluyor. Biz de zorluklar ile mücadele eden Eskişehirli esnafımızın yanında oluyoruz. Kendilerinden fikir alıyoruz, onlar vatandaşımız ile hep iç içe oldukları için görüşleri de çok kıymetli. Bizlere gittiğimiz her yerde misafirperverlik gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bu mali buhran bir an önce son bulur ve vatandaşlarımızın geneli ile birlikte esnaf kardeşlerimiz de rahat bir nefes alır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:23 Kaynak: İHA
Ayşen Gruda'nın Cenazesine Katılmadığı Söylenen Usta Sanatçı Şener Şen'in Törenden Görüntüleri Ortaya Çıktı
10 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Kamerada!
Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik