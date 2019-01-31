Başkan Ataç Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
1 saat önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Başkan Ataç, eczanelerden simit fırınlarına, hırdavatçılardan kırtasiyelere kadar çok sayıda esnafı ziyaret ederek bol kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaretlerinde yakın zamanda faaliyete geçen işletmelerin sahiplerine de temsili siftah parası takdim eden Başkan Ataç, "Kent ekonomisinde esnafımızın çok büyük bir rolü var. Onlar hem piyasaları canlı tutmaya çalışıyor hem de istihdama önemli katkılar sağlıyor. Ancak büyük emekler ile açılan dükkanların ekonomik sıkıntılardan dolayı kapandığını da üzülerek gözlemliyoruz. Tüm zorluklara rağmen esnaflığı layığı ile yapan Eskişehirlilere hayırlı işler dilemeye devam ediyoruz. Esnafımız, halkımıza hizmet verirken biz de belediye olarak her zaman yanlarındayız. Eskişehir esnafı kent meseleleri konusunda da oldukça duyarlı, bizlerle paylaştıkları fikirleri son derece değerli buluyorum. Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü de teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Çamlıca
esnafı da Başkan Ataç'a ziyaretinden ve gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:10 Kaynak: İHA
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