Başkan Ataç esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Ataç esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Ataç esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

6 saat önce

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Atlıhan El Sanatları çarşı esnafını ziyaret etti.

Başkan Ataç esnaf ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Atlıhan El Sanatları çarşı esnafını ziyaret etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gelen davetler üzerine gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Atlıhan El Sanat Sanatları Çarşısı'nda bulunan Dorlion Hediyelik Eşya işletmecisi Gürsoy Daşdemir'e ziyarette bulundu. Daşdemir'e bol kazançlar temennilerini ileten Ataç, temsili siftah parası takdim etti. Ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Daşdemir de Başkan Ataç'a lületaşından adına yapılmış bir isimlik hediye etti.


Daha sonra Başkan Ataç, çarşıda bulunan diğer esnafları da gezerek, hayırlı işler diledi. Ataç, "Eskişehirli esnaf kardeşlerimiz ile temaslarımız devam ediyor. Esnaflarımız ile buluşmalarımız hem keyifli hem de verimli geçiyor. Sohbet ederken kent meseleleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuyoruz. Atlıhan Çarşısı'nda faaliyet gösteren ve bizleri samimiyet ile karşılayan tüm esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.


Öte yandan Başkan Ataç ile hatıra fotoğrafı çektiren çarşı esnafı ise, ziyaretlerinden ötürü duydukları memnuniyeti ifade etti. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:23:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ataç esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]