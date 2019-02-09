Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç, "Esnafımızın Fikirleri Çok Değerli"

Başkan Ataç, "Esnafımızın Fikirleri Çok Değerli"

57 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Esnafımızın fikirleri benim için çok değerli, onlarla sohbet ederken şehir meseleleri hakkında da fikirlerini alıyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Başkan Ataç,
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Esnafımızın fikirleri benim için çok değerli, onlarla sohbet ederken şehir meseleleri hakkında da fikirlerini alıyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Esnaf ziyaretlerine Esentepe Mahallesi'nde devam eden Başkan Ataç, bu kapsamda Esentepe Mahallesi esnafını dükkanlarında ziyaret ederek bol kazançlar diledi. Bakkallardan beyaz eşyacılara, camcılardan ayakkabı tamircilerine kadar mahalledeki dükkanları ziyaret eden Başkan Ataç, esnaflar ile sohbet etti. Eskişehirliler ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Ataç, "Esnafımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz, bugün de Esentepe Mahallemizdeydik. Vatandaşlarımızın nabzını tutabilmek adına en iyi mercilerin başında esnafımız geliyor. Hepsine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Onlarla sohbet ederken şehir meseleleri hakkında da fikirlerini alıyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Esnafımızın fikirleri benim için çok değerli" diye konuştu. Esentepe Mahallesi esnafı da Başkan Ataç'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

Esentepe Mahallesi, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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