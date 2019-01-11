Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Esnafları Dinlemeye Devam Ediyor

Başkan Ataç Esnafları Dinlemeye Devam Ediyor

12 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli esnaflara hayırlı işler dilediği ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Ataç Esnafları Dinlemeye Devam Ediyor, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli esnaflara hayırlı işler dilediği ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Ataç bu kapsamda Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi esnafını dükkanlarında ziyaret ederek bol kazançlar diledi. Oto elektrikçilerden yufkacılara, berberlerden bisiklet tamircilerine kadar caddedeki tüm dükkanları ziyaret eden Başkan Ataç, mahalle esnafı ile sohbet etti. Esnaflar ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Ataç, "Eskişehirli esnafımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz, bugünde Sütlüce Mahallemizdeydik. Esnafımız ülke ekonomisi ile birlikte zor günler geçiriyor, halkımızın alım gücünün azalmasından olumsuz etkileniyorlar. Biz de hem dertleşiyoruz hem de kentimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Esnafımız, vatandaşların nabzını tutabilmek adına en iyi mercilerin başında geliyor. Hepsine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitimciler Caddesi esnafı da Başkan Ataç'ın ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel
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