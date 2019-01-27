Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Başkan Ataç Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

34 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya geldiği ev ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Ataç Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya geldiği ev ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ataç, son olarak Uluönder Mahallesinde Uğurlu ailesinin evine konuk oldu.

Başkan Ataç'ın, gelen davet üzerine konuk olarak vatandaşlar ile buluştuğu adres bu kez Uluönder Mahallesinde ikamet eden Cemil Uğurlu'nun evi oldu. Uğurlu ailesinin yanı sıra Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler ve komşularının da bulunduğu buluşmada Başkan Ataç, mahalle sakinleri ile sohbet ederek kent meseleleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Gelen talep ve görüşleri dinleyen Ataç, Tepebaşı Belediyesinin çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı.

Gerçekleştirdiği ev ziyaretleri hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Eskişehirli hemşehrilerim sağ olsunlar, bizleri evlerine davet etmeyi sürdürüyor. Ben de zamanın el verdiği ölçüde onlar ile bir araya geliyorum. Eskişehir'de girdiğimiz hiçbir evde kendimi misafir gibi hissetmiyorum, adeta aileden biri gibiyim. Bu sıcaklık, bu samimiyet hiçbir şeye değişilmez. Böylelikle hem yaptığımız çalışmaları anlatma hem de talepleri birinci ağızdan dinleme şansı yakalıyorum. Çocuğundan yaşlısına tüm vatandaşlarımız ile bir arada olmak mutluluk verici. Bana gösterdikleri bu teveccüh ve misafirperverlikten dolayı minnettarım" diye konuştu.

Başkan Ataç'ı ağırlayan Uğurlu ailesi de kendisine teşekkür etti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Uğurlu, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı Ayşen Gruda'nın Cenazesine Katılmadığı Söylenen Usta Sanatçı Şener Şen'in Törenden Görüntüleri Ortaya Çıktı

10 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Kamerada! Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 11:58:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]