Başkan Ataç Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya geldiği ev ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ataç, son olarak Uluönder Mahallesinde Uğurlu
ailesinin evine konuk oldu.
Başkan Ataç'ın, gelen davet üzerine konuk olarak vatandaşlar ile buluştuğu adres bu kez Uluönder Mahallesinde ikamet eden Cemil Uğurlu'nun evi oldu. Uğurlu ailesinin yanı sıra Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler
ve komşularının da bulunduğu buluşmada Başkan Ataç, mahalle sakinleri ile sohbet ederek kent meseleleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Gelen talep ve görüşleri dinleyen Ataç, Tepebaşı Belediyesinin çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı.
Gerçekleştirdiği ev ziyaretleri hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Eskişehirli hemşehrilerim sağ olsunlar, bizleri evlerine davet etmeyi sürdürüyor. Ben de zamanın el verdiği ölçüde onlar ile bir araya geliyorum. Eskişehir'de girdiğimiz hiçbir evde kendimi misafir gibi hissetmiyorum, adeta aileden biri gibiyim. Bu sıcaklık, bu samimiyet hiçbir şeye değişilmez. Böylelikle hem yaptığımız çalışmaları anlatma hem de talepleri birinci ağızdan dinleme şansı yakalıyorum. Çocuğundan yaşlısına tüm vatandaşlarımız ile bir arada olmak mutluluk verici. Bana gösterdikleri bu teveccüh ve misafirperverlikten dolayı minnettarım" diye konuştu.
Başkan Ataç'ı ağırlayan Uğurlu ailesi de kendisine teşekkür etti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR