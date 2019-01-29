Başkan Ataç, Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde Eskişehirli vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde Eskişehirli vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.



Başkan Ataç'ın son durağı Çamlıca Mahallesi oldu. Taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunan Başkan Ataç, bu kapsamda ilk olarak Çamlıca Mahallesinde ikamet eden Ergin ailesini ziyaret etti. Ziyarette, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Ahmet Ergin'e Allah'tan rahmet dileyen Başkan Ataç, ailesine de baş sağlığı temenni etti. Başkan Ataç'ın Çamlıca Mahallesindeki bir diğer durağı ise şeker hastası Necati Sav'ın evi oldu. Ziyaretinde Sav'ın sağlık durumu hakkında ailesinden bilgiler alan Başkan Ataç, kendisine acil şifalar diledi.



Ziyaretler hakkında konuşan Başkan Ataç, "Eskişehirli hemşehrilerimiz ile hemen her fırsatta bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bu akşam da taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi ailelerimize iletmek üzere evlerine konuk olduk. Sadece güzel günlerde değil; kötü zamanlarda da beraber oluyoruz ki, zorlukları aşabilelim. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum" sözlerini kullandı.



Ergin ve Sav aileleri de Başkan Ataç'a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

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