Başkan Ataç Fabrika Ziyaretlerini Sürdürüyor
31 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Eskişehir
'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli sanayici ve işadamları ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
'nde faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret etti. Ziyaretinde fabrika sahibi Tarkan
Ergen ve şirket yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Ataç, fabrikayı gezerek boya üretim çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Fabrika çalışanlarına da kolaylıklar dileyen Başkan Ataç, kentte faaliyet gösteren fabrikaların ekonomi ve istihdam adına önemli olduklarını belirterek, Ergen'e başarı dileklerini iletti.
Ergen de ziyaretinden ötürü Başkan Ataç'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:39 Kaynak: İHA
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