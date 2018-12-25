Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Fabrika Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Ataç Fabrika Ziyaretlerini Sürdürüyor

31 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor.

Başkan Ataç Fabrika Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli sanayici ve işadamları ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret etti. Ziyaretinde fabrika sahibi Tarkan Ergen ve şirket yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Ataç, fabrikayı gezerek boya üretim çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Fabrika çalışanlarına da kolaylıklar dileyen Başkan Ataç, kentte faaliyet gösteren fabrikaların ekonomi ve istihdam adına önemli olduklarını belirterek, Ergen'e başarı dileklerini iletti.

Ergen de ziyaretinden ötürü Başkan Ataç'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:39 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Eskişehir, Güncel
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