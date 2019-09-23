Başkan Ataç fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor.



Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirli sanayici ve iş adamları ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Knauf Insulation A.Ş. fabrikasını ziyaret etti. Genel Müdür Emre Gürcan ve diğer yetkililerle bir araya gelen Başkan Ataç, üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Fabrika çalışanlarına da kolaylıklar dileyen Ataç, kentte faaliyet gösteren fabrikaların Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve istihdam açısından çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Gürcan ve ekibine başarı dileklerini iletti.



Genel Müdür Emre Gürcan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Ataç'a kentte hayata geçirdiği önemli projeler için teşekkür etti.



Ziyaret, Başkan Ataç'ın Genel Müdür Gürcan'a Devrim Arabası'nın camdan figürünü armağan etmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR