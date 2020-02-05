Başkan Ataç, Fatih'e kreş müjdesini verdi - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fatih Belde Evi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Ataç vatandaşlara, mahalleye yapılacak olan Fatih Mahallesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin müjdesini verdi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın, Eskişehirliler ile bir araya geldiği bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Fatih Belde Evi'nde gerçekleştirilen programa Başkan Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi birim müdürleri, Fatih Mahalle Muhtarı Eda Yıldırım, yardımsever Canan Şeker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, görseller eşliğinde Tepebaşı Belediyesinin sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler aktardı.



"Çocuklarımızın doğru eğitim alması, doğru yönlendirilmesi çok önemlidir"



Konuşmasına, mahalle sakinlerine müjde vererek başlayan Başkan Ataç, "Bu yıl ki bilgilendirme toplantılarımıza Fatih Mahallemizden başladık. Çünkü bugün sizlere bir müjde ile geldik. Bir süredir üzerinde çalıştığımız kreş projesinde yapım aşamasına geldik. Bağışçımız Sayın Canan Şeker Hanım da aramızda. Dün kendisiyle bir protokol imzaladık ve bu müjdeyi bugün kendisiyle birlikte veriyoruz. Canan hanımın bize güven duyması neticesinde burada bir kreşin yapılması gerçekten çok önemli. Çalışan annelerin çocuklarını güvenerek bırakacağı nezih yerlerin olması gerekiyor. Çünkü çocuklarımızın doğru eğitim alması, doğru yönlendirilmesi çok önemlidir. Zaten yaptığımız bütün işleri uzman ekiplerle gerçekleştiriyoruz. Bu açılacak kreşte de uzman eğitmenler çocuklarımıza eğitim verecek. İnanın Tepebaşı'nda son 10 yılda eğitim alanında farklı bir kültür oluşmaya başladı. Bu da sizlerin eğitime verdiği destekler neticesinde oldu" diye konuştu.



"Vatandaşlarımızın destekleri ile başardık"



Konuşmasının devamında Tepebaşı Belediyesinin çalışmalarında elde ettiği başarının, vatandaşların verdiği destek ile mümkün olduğunu ifade eden Başkan Ataç, "Çocuklar okula tabi ki gideceklerdir ama önemli olan boş kaldıkları zamanları kaliteli biçimde geçirmeleri. Hani biz boş kalan zamanlarımıza, 'Ölü zamanlar' diyoruz ya, aslında bu konuda yanlış yapıyoruz. Çünkü gelişmiş toplumlar bu duruma boş zamanların değerlendirilmesi olarak bakıyorlar. Bizim de görüşümüz ve mantığımız bu şekilde. Çalışmalarımızı da çocuklarımızın boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi yönünde yapıyoruz. Çünkü bugün sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada sokak suçlarının oranı çok yüksek. Çocuklarımız bu suçlara karışmamalıdır. Onların bu konuda korunması gerekiyor. Çocuklarımızı bu tür eğitim kurumlarına yönlendirerek; doğru oyunları oynamasını, spor yapmasını, müzikle ilgilenmesini sağlayarak onları koruyabiliriz. Böylelikle sokak suçlarından uzak ve kaliteli, bilgili, yetenekli nesiller yetiştirmiş oluruz. Asfaltı herkes atar, çöpü herkes toplar; asıl belediyecilik ise o kentteki insanların yaşantısına farklı şeyler katabilmektir. Tepebaşı Belediyesi de hayata geçirdiği projelerle bunu bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdi. Bu da vatandaşlarımızın destekleri sayesinde başarıldı. Ben bu noktalara ulaşabilmemizde en büyük desteği veren vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Başkan Ataç Fatih Mahallesi sakinlerinden yoğun alkış alan konuşmasında daha sonra Tepebaşı Belediyesinin Kent Enstitüsü, Yaşam Köyü, Matematik Evi, Engelli Bireyler Montaj Atölyesi gibi örnek projeleri hakkında bilgiler aktardı. Toplantıda Başkan Ataç, mahalle sakinlerinden gelen soru ve talepleri de dinledi. Vatandaşlar, Başkan Ataç'a gerçekleştirdiği çalışmalar ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkürlerini iletti. Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR