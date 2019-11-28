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Başkan Ataç Filistinli akademisyenler ile buluştu

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Filistin üniversitelerinde görev yapan yaklaşık 30 akademisyeni ağırladı.

Başkan Ataç Filistinli akademisyenler ile buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Filistin üniversitelerinde görev yapan yaklaşık 30 akademisyeni ağırladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bir eğitim programına katılmak üzere Eskişehir'de bulunan Filistinli 30 akademisyen ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Ataç ve Filistinli konuklar, Filistin ve Tepebaşı Belediyesi'nin ilişkileri üzerine sohbet etti. Ziyaretten dolayı mutluluğunu ifade eden Başkan Ataç, "Filistin'in 5 üniversitesinde görev yapan yaklaşık 30 akademisyen dostumuzu, belediyemizde ağırlıyor olmak mutluluk verici. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında, aslında geçmişi çok daha eskiye dayanan kardeşliğimizi zaten resmiyete dökmüş ve Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir protokolümüzü imzalamıştık. Yine geçtiğimiz yıl Filistin'i ziyaret ederek dostluğumuzu perçinleyen temaslarda bulunduk. Ülkemizin, Filistin halkı ile paylaşacak birçok şeyi olduğuna inanıyorum. Karşılıklı ziyaretler ile her iki ülke halkı arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmeye katkı sağlıyoruz. Biz Filistin'in tarihini, güzelliklerini bilerek yetişmiş insanlarız. Filistin ziyaretimizde yapılan haksızlıkları, baskıları yerinde gördük, kabul edilebilir değil. Emperyalist güçlerden de yüz bulan İsrail baskılarına devam ediyor. Filistin'e gitmeseydim, bu gerçeklerle yüzleşmeyecektim. Ancak moralinizi asla bozmayın, Türkiye size her zaman destek verecek. Filistin halkının bağımsızlık mücadelesinde yanınızdayız" dedi.


Filistinli akademisyenler adına konuşan Kudüs Üniversitesi Temsilcisi Majed Hasanein ise "Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada 5 Filistin üniversitesinden akademisyenler olarak bulunuyoruz. Salfeet Belediyesi ile olan kardeşlik ilişkilerinizi ve dostluğunuzu yakından biliyoruz. Bizim kardeşliğimiz kan ile kuruldu, bizler Çanakkale'de şehit verdik. Gazze'de ise siz Türkler, bizim için öldünüz. Filistin'de daima Türk Bayrağı görebilirsiniz çünkü halkımız, Türk halkına karşı büyük bir kardeşlik duygusu besliyor. Umarız bir sonraki ziyaretiniz daha özgür bir Filistin'e olur" şeklinde konuştu.


Buluşma, Başkan Ataç'ın Filistin heyeti ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Filistin, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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