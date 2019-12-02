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Başkan Ataç fuara katıldı

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'na katıldı.

Başkan Ataç fuara katıldı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'na katıldı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın tarım sektörünün paydaşları ile temasları aralıksız sürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda Antalya'da düzenlenen fuarda tarım üreticileri ve sektör temsilcileri ile buluştu. Fuarda bulunan stantları gezerek yetkililerden bilgi alan Başkan Ataç, "Ülkemiz tarımının zor zamanlardan geçtiği şu günlerde, bu tip organizasyonların oldukça önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Tarım sektörüne dair en son gelişmelerin takip edilebilmesi adına fuar değerli bir organizasyon. Fuar yetkililerine, başarılı tarım uygulamaları ile örnek olan Tepebaşı Belediyesi'ni de burada görmek istedikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Fuar yetkilileri de Başkan Ataç'a ziyaretleri için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
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