Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Gençlerle Buluştu

Başkan Ataç Gençlerle Buluştu

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç düzenlenen bir etkinlik kapsamında Porsuk Bulvarı'nda gençlerle buluştu.

Başkan Ataç Gençlerle Buluştu, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç düzenlenen bir etkinlik kapsamında Porsuk Bulvarı'nda gençlerle buluştu.

Burada gençlere hitap ederek onlar için gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, "Aranızda duymayan var mı bilmiyorum, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'miz açıldı. Henüz gitmeyenleriniz varsa muhakkak gidin. Girişimcilik ile ilgili çok önemli eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca matematik ile ilgilenen gençlerimize de Türkiye'de ilk olan Matematik Evi'ne gitmelerini tavsiye ediyorum, 4. sınıftan itibaren, kağıt kalem kullanmadan değişik ve eğlenceli bir metot kullanılıyor. Gençlik Merkezleri'nde ile onlarca kurs, eğitim sizler ile buluşuyor. Bu noktaları değerlendirin, kendinizi geliştirin. Eskişehir sizleri asla dışlamayacaktır. Bu kentin sokaklarında hayat var, gençliğinizi en iyi şekilde değerlendirin" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

Eskişehir, Porsuk, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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