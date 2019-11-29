Başkan Ataç 'Halk Sağlığı Kongresine' katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Antalya'da düzenlenen 3'üncü Uluslararası-21'inci Ulusal Halk Sağlığı Kongresi'nde, Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği örnek uygulamaları anlattı.



Didem Evci Kiraz ve Mete Önde'nin başkanlığında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Şehir Sağlığı başlıklı oturuma Murat Ar, Tülin Vural Arslan ve Doğanay Toplunay ile birlikte konuşmacı olarak katılan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin bir yerel yönetim olarak bireyin ve toplumun sağlığını kapsayıcı uygulamalarını anlattı. Başkan Ataç konuşmasında Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, TEBEV, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen sağlık taramaları, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Gökkuşağı Kafe, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Mustafa Kemal Atatürk Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Kompleksi, Yunus Emre Spor Tesisi, Yaşam Köyü, Sağlıklı Yaşlılar Konukevi, Alzheimer Konukevi gibi çalışmalara değinerek katılımcılara bilgiler aktardı.



Başkan Ataç ayrıca temiz enerji kullanımı ve çevre sağlığı konusuna da değinerek, "Biz Tepebaşı olarak güneş enerjisinden ne ölçüde, nasıl daha fazla faydalanırız, nasıl farkındalık yaratıp, şehrimizde nasıl yaygınlaştırırız bunu düşünüyor bunun için projeler geliştiriyor ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Küçük, büyük her alanda güneş enerjisinden faydalanmaya çalışıyor ve vatandaşlarımızın duyarlılığı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.



Ataç ayrıca Tepebaşı Hizmet Binası, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi, güneş enerjili sulama sistemleri, güneş enerjili telefon şarj istasyonları, REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, elektrikli otobüsler, hibrit araçlar ve elektrikli bisikletler ile karbon salınımının engellendiğine de değindi..



"Akıllı kent gelişiminde 'Küresel Model' ödülünü aldık"



Başkan Ataç ayrıca Tepebaşı Belediyesi'ne kazandırdığı Küresel Model ödülüne de değinerek, "İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Dünya Kentsel Platformu ve diğer organizasyon işbirlikçileri tarafından Addis Ababa'daki Birleşmiş Milletler Konferans Merkezi'nde düzenlenen organizasyon, 52 ülkeden 500'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşti. Bu yıl Afrika'da ilk kez, "Dijital Çağda Kentlerin ve İnsan Yerleşimlerinin Sürdürülebilir Gelişimi" teması ile düzenlenen forumda, Sürdürülebilir Kentler ve İnsan Yerleşimleri konusunda, başta REMOURBAN Akıllı Kent Projemizi ve diğer uygulamalarımızı anlatma fırsatı bulduk. Katıldığım oturumda Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerji, akıllı kent ve kent gelişimi alanlarında hayata geçirdiği çalışmalarımızı ve projelerimizi anlatma fırsatı yakaladık. Bu başarı bir tesadüf değil veya sadece tek bir uygulamaya verilmiş bir ödül değil. Bizim Tepebaşında oluşturduğumuz yaşam modeline verilen bir ödül. Bu ödülü almamızın en önemli ana 2 sebebi var; birisi bizim bugüne kadar uluslararası alanda sahip olduğumuz uluslararası referanslarımız. Diğer ana sebep de insan odaklı politikalarımız oldu" diye konuştu.



Başkan Ataç kongrede, Tepebaşı Belediyesi'nin eğitim alanındaki çalışmaları olan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Belde Evleri, Gençlik Merkezleri ve Tepebaşı Kent Enstitüsü gibi proje ve çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. - ESKİŞEHİR