Başkan Ataç Hanımeli Sokak'ta dernekleri yetkilileri ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hanımeli Sokak'ta stant açan dernek yetkilileri ile bir araya geldi.



Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, ürünlerini Eskişehirlilerin beğenisine sunan derneklerin yetkilileri ile buluştu. Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'ndeki toplantıya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve davetliler katıldı. Buluşmada, Başkan Ataç ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Hanımeli Sokak üzerine fikir alışverişinde bulundu.



Başkan Ataç burada yaptığı konuşmasında, "Kadınlarımıza sözünü vermemizin ardından kısa süre içerisinde hizmete sunduğumuz Hanımeli Sokak, Mart 2016'dan bu yana kentimize farklı bir renk katıyor. Sokağın adını hanımeli koyduk ki kadının eli değsin, güzel olsun istedik. Kadının yüzü güldüğünde eşinin ve çocuklarının da yüzü güler diye düşündük. Derneklerimizin de yanımızda olması, birlikte hareket etmemiz, bizim için ayrı bir güç oldu. İmkanları sağladığınızda, niyetiniz iyi ve projeniz de güzelse, açtığınız birimlerin çalışmaması, ilgi görmemesi söz konusu değil. Hanımeli Sokak'a gelen kadınlarımızın eşlerine de teşekkür ediyorum. Onlar destek vermeselerdi bu noktalara gelemezdik. Hep birlikte bu güzellikleri yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Öte yandan toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Başkan Ataç'a verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR