Başkan Ataç, Hasanbey mahallesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ataç, Hasanbey mahallesinde - Son Dakika

Başkan Ataç, Hasanbey mahallesinde

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle muhtarlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Ataç, Hasanbey mahallesinde, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle muhtarlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.


Başkan Ataç, son olarak Hasanbey Mahalle Muhtarı Sait Kandemir ve azalarını ziyaret etti. Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kökdere ve Kızılcaören Mahalle Muhtarı Fesih Akkuş'un da bulunduğu ziyarette, mahallelerde gerçekleştirilen çalışma ve hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtar Kandemir, Ataç'ın gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.


Başkan Ataç da, muhtarlarla sürekli diyalog halinde olduklarını belirterek, "Tepebaşı'nda sağlık ve huzur içinde, insanımızın ihtiyaçlarını karşılamak için muhtarlarımızla uyum içinde görev yapıyoruz. Tepebaşı'nın bugün geldiği noktada dünyaca örnek alınan bir ilçe haline gelmesinde bu uyumun büyük katkısı var. Mahallelerimizdeki, sokaklarımızdaki sorunları birlikte gidermeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Misafirperverliklerinden ötürü de muhtarımız Sait Kandemir'e ve azalarına çok teşekkür ediyorum" dedi.


Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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