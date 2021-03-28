Başkan Ataç: "Her zaman yanınızda olacağımın sözünü veriyorum" - Son Dakika

Başkan Ataç: "Her zaman yanınızda olacağımın sözünü veriyorum"

28.03.2021 20:15
Başkan Ataç:

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ataç'ın Eskişehir'de faaliyet gösteren kültür dernekleri ile temasları sürüyor. Başkan Ataç son olarak, Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin, korona virüs tedbirlerine uygun olarak düzenlenen 1'inci Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Genel kurul maddelerinin görüşülerek onaylandığı toplantıda, derneğin birinci yılı da kutlandı.

Başkan Ataç yaptığı konuşmada, "Tüm çalışmalarınızda yanınızda olmaya çalıştık. Bundan da hep gurur duymuşumdur. Sizlerle beraber olmak bana heyecan vermiştir. Böyle bir derneğin kurulması demek ki ihtiyaçtı. Bakıyorum gerçekten yıllardır beraber olduğumuz bütün dostlar burada. Derneğiniz öncelikle hayırlı olsun. İlk genel kuruluna bulunmaktan onur duyuyorum. Her zaman yanınızda olacağımın burada açık açık sözünü veriyorum. Kısa zamanda 200 üyeye ulaşmanız çok önemli. Önümüzdeki zaman içinde çok daha büyüyecek. Zaten sevdiğimiz insanlar hep bu derneğin çatısı altında. Romanya devleti azınlıklara çok değer veriyor. Yılda ne kadar bütçe verildiğini açıkça söylüyorlar. Kırım kardeş şehrimiz. Bir kez gitmek nasip oldu. Derneğimiz tekrar hayırlı olsun. Başarılı olsun. İyi şeyler yağacağına inanıyorum ve destekliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç: Her zaman yanınızda olacağımın sözünü veriyorum
Başkan Ataç: Her zaman yanınızda olacağımın sözünü veriyorum

Tepebaşı, Dobruca, Romanya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ataç: 'Her zaman yanınızda olacağımın sözünü veriyorum' - Son Dakika


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