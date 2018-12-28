Başkan Ataç, 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretlerini Sürdürüyor
1 saat önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretlerini sürdürürken, "Evlatlarımız için daha güzel ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak için çalışıyoruz, tüm çabamız onlar için" diye konuştu.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, 'Hoş Geldin Bebek
' ziyaretlerini sürdürürken, "Evlatlarımız için daha güzel ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak için çalışıyoruz, tüm çabamız onlar için" diye konuştu.
Başkan Ataç bu kapsamda Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
ve Hacı Ali Bey
Mahallesi'nde "Hoş Geldin Bebek" ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Dilek ve Mevlüt Şen çiftini ziyaret eden Başkan Ataç, burada İsmail bebeği kucağına aldı. Bebeklerinden dolayı aileyi tebrik eden Başkan Ataç'ın bir sonraki durağı ise bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Emine ve İsmail Anılır ailesinin evi oldu. Burada da Taha bebeği kucağına alan Başkan Ataç, bebeğe hayırlı bir ömür temennisinde bulundu.
Ziyaretlerde bebekler ile ilgilenerek vakit geçiren Başkan Ataç, konuya ilişkin konuşmasında, "Bebek sahibi olmak, bu dünyada yaşanabilecek en büyük mutlulukların başında geliyor. Bu anne ve babalar kadar, bir aile olduğumuz için bizi de mutlu ediyor. Tepebaşı ailesinin giderek büyüdüğünü görmek memnuniyet verici. Tabi ki ailemiz büyümeye devam ederken biz de Evlatlarımız için daha güzel ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak için çalışıyoruz, tüm çabamız onlar için. Diliyorum ki ailelerine ve ülkelerine hayırlı evlatlar olacaklar. Tüm bebeklerimize sağlıklı bir ömür diliyorum, anne ve babalarını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Ataç'ı ağırlayan aileler de ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti belirterek kendisine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:48 Kaynak: İHA
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