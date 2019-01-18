Başkan Ataç Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.



Meşk Derneği Korosu'nun türküleri ile renk kattığı etkinlikte, deneyimli vatandaşlar keyifli bir gece geçirdi. Tepebaşı Belediyesi tarafından Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde gerçekleştirilen eğlencede, 98 huzurevi sakini güzel bir gece geçirdi. Meşk Derneği Türk Halk Müziği Korosu'nun renk kattığı etkinlikte, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, deneyimli vatandaşlar ile bir araya geldi. Gecede huzurevi sakinleri, türkülere eşlik edip oynayarak eğlenirken Başkan Ataç da deneyimli, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.



Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Hepinizin ellerinden öpüyorum. Sizlere burada güzel imkanlar ile hizmet eden yetkililer ve personelleri de kutluyorum. Burası gerçekten tertemiz bir aile ortamına sahiptir. Bugün Meşk Derneği'nden büyüklerimiz de aramızda; hem insani yönleri takdire şayan hem de her biri birer müzik üstadı. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak Meşk Derneği ile birlikte olmaktan da çok mutluyuz. Sizlerle beraber güzel ve keyifli bir akşam geçirdik. Sizler bizim başımızın tacısınız, sizleri rahat ettirebilmek adına üstümüze düşen her göreve de hazırız. Hepinize sağlıklı günler temenni ediyor ve tekrar ellerinizden öpüyorum" diye konuştu.



Türküler ile devam eden etkinlikte Başkan Ataç deneyimli vatandaşlar ile tek tek selamlaşarak sohbet etti. Düzenlenen geceden dolayı memnuniyetlerini belirten huzurevi sakinleri de Başkan Ataç'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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