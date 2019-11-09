Başkan Ataç'ın 10 Kasım Mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Başkan Ataç, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Kurtuluş Savaşı'mızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Kurduğu cumhuriyet ile esaret altındaki pek çok millete yol gösteren Atatürk, yaptığı devrimlerle de Türk toplumunu çağdaş ülkeler seviyesine taşıdı. İşgalci güçlere, 'Çanakkale geçilmez', dedirten büyük savunmada gösterdiği önderlik ve Kurtuluş Savaşı gibi tarihin en destansı mücadelelerinden birini zafere ulaştırmasıyla büyük bir asker ve devlet adamı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Onun kurduğu cumhuriyeti ve devrimlerini geleceğe taşıma görevi hepimize düşüyor. Tarihi boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir halk olarak, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığınız en büyük eser olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, ilkelerinin ve devrimlerinin daimi bekçileri olmaya devam edeceğiz. Yurtseverlik ve barış meşalesini sonsuza kadar taşıyacağız. Ulu önderimizin söylediği gibi, 'Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.' Ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk, silah arkadaşları ve vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." - ESKİŞEHİR